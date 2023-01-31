В Кисловодске задержали экстремиста из «Правого сектора»

В Кисловодске Ставропольского края 31 января задержали мужчину, присягнувшего на верность организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России).

По словам источника «Известий», 23-летний мужчина переписывался с представителями организации в Telegram и записал видеообращение, на котором принес ей присягу. Он выразил готовность действовать в интересах «Правого сектора» и выполнять приказы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Ранее, 22 октября 2022 года, российские силовики задержали члена «Правого сектора» Павла Дюмина, который готовился совершить крупномасштабный теракт в торговом центре в Курске. По данным «Известий», в квартире мужчины во время обысков обнаружили целый схрон взрывчатки.

До этого, 20 октября, стало известно, что силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя. Виктор Зайцев сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) обещала заплатить ему 50 тыс. гривен (83,5 тыс. рублей) за теракт. Задержанный заявил, что согласился на условия СБУ из-за нехватки денег.