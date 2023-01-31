Число жертв взрыва в мечети в Пакистане возросло до 90

В результате взрыва в мечети города Пешавара в Пакистане погибли 90 человек. Об этом 31 января сообщает Radio Pakistan.

Ранее в этот день сообщалось о 72 погибших. Число жертв возросло, так как разбор завалов продолжается, и спасатели находят новые тела под обломками здания.

Также ранения получили около 200 человек. Они были доставлены в местную больницу, около половины из них выписаны после получения медицинской помощи.

Руководство провинции Хайбер-Пахтунхва объявило однодневный траур в связи с трагедией.

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва началась спасательная операция.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».