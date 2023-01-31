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Не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 72

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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz REFILE
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Число погибших в результате теракта в мечети города Пешавара выросло до 72. Об этом 31 января сообщил телеканал Geo со ссылкой на службу спасения.

«Число жертв разрушительного нападения террориста-смертника в переполненной мечети на территории полицейского участка в Пешаваре возросло до 72 человек, поскольку спасатели извлекли еще девять тел из-под обломков в предрассветные часы вторника», — сообщает телеканал.

В настоящий момент известно, что еще 150 человек получили ранения.

Накануне сообщалось о 59 погибших и 157 пострадавших.

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва проводится спасательная операция, так как под завалами находятся люди.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Также телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала о не менее 150 пострадавших. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

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