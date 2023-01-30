Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут

Актриса Ольга Когут умерла в возрасте 53 лет. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут», — говорится в заявлении театра в социальных сетях.

Причина смерти артистки не уточняется.

Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.

Популярность актриса обрела после участия в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и «Доярка из Хацапетовки».