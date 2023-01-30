Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 59

Число погибших в результате теракта в мечети города Пешавара выросло до 59, еще 157 человек получили ранения. Об этом 30 января сообщило издание Dawn.

«Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения», — пишет издание.

Ранее в этот день сообщалось о 44 погибших.

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) ранее в этот день. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва проводится спасательная операция, так как под завалами находятся люди.

По предварительной информации, террорист находился в первом ряду во время молитвы. В результате приведенного им в действие взрывного устройства погиб имам мечети Сахибзада Нур Уль Амин.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Также телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщала о не менее 150 пострадавших. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.