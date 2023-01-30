Один человек погиб при пожаре в Орловской области
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в поселке Кромы Орловской области. Об этом пишет в понедельник, 30 января, InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел накануне, 29 января, в 19:06 на улице Карла Маркса. Загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. На момент прибытия пожарных из нее шел дым.
В ходе разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождение. В результате пожара в квартире сгорел матрац.
Сейчас причину инцидент выясняют эксперты.
Вечером 8 января крупный пожар произошел в деревянном доме на улице Сазонова в Уфе. При тушении обнаружены фрагменты тел двух человек. Причиной горения стала неисправность электропроводки.