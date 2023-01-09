Уголовное дело возбудили после пожара в бараке в Уфе
Двухэтажный барак сгорел в историческом центре Уфы. В сгоревшем здании обнаружили фрагменты двух человек.
Пожар начался в деревянном доме на 15 квартир на улице Сазонова вечером 8 января. В ликвидации горения участвовали 30 человек и 10 единиц техники. По предварительной версии, причиной горения стала неисправность электропроводки.
Женщина 1947 года рождения госпитализирована с травмами после пожара. Кроме того, в доме обнаружены фрагменты тел двух погибших, их личности пока не установлены. Об этом пишет «МедиаКорСеть».
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Без жилья остались 25 человек, им предложили места временного размещения.
Ранее в этот день пожар произошел в жилом доме в поселке Балахта в Красноярском крае. Площадь горения составила 48 кв. м. Двое мужчин погибли.