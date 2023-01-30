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Бывшую сотрудницу таможни в Приморье будут судить по делу о взятке

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В Артеме бывшую сотрудницу таможни будут судить по делу о взятке. Об этом в понедельник, 30 января, пишет zr.media со ссылкой на управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в 2022 году экс-сотрудница отдела таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного таможенного поста получила 25 тыс. рублей от коммерческой организации за содействие в быстром оформлении декларации на ввоз товаров в Россию.

Женщине предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело передано в суд.

Ранее, 19 января, экс-главе Борзинского района Забайкальского края Сергею Русинову назначили девять лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 280 тыс. рублей. Чиновника обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки. Русинов лишился права занимать должности на государственной службе, а также в органах местного самоуправления на протяжении трех лет.

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