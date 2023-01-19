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Экс-чиновник из Забайкалья получил девять лет колонии за взятку в 280 тыс. рублей
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Экс-чиновник из Забайкалья получил девять лет колонии за взятку в 280 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Экс-главе Борзинского района Забайкальского края Сергею Русинову назначили девять лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 280 тыс. рублей. Об этом рассказали 19 января в пресс-службе прокуратуры региона.

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Чиновника обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки. Русинов лишился права занимать должности на государственной службе, а также в органах местного самоуправления на протяжении трех лет.

По версии следствия, в 2021 году Русинов, будучи главой города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги. Был заключен контракт на сумму, которая превысила 18 млн рублей, но позже стало известно, что, скорее всего, подрядчик использовал для ремонта некачественные материалы.

Русинов решил расторгнуть контракт и потребовал от предпринимателя взятку в сумме 280 тыс. рублей за расторжение. Он угрожал расторжением в одностороннем порядке.

После получения взятки были подписаны документы для оплаты части выполненных работ по контракту. Их сумма составила около 2,5 млн рублей.

18 января стало известно о том, что экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк признан виновным в получении взяток в размере почти 40 млн рублей, ему назначили наказание в виде 16,5 года лишения свободы. Кроме того, Гуменюк должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Сам бывший градоначальник свою вину не признал и предупредил, что собирается обжаловать объявленный приговор.

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