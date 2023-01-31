Реклама
Прямой эфир
Общество
Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19
Экономика
МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году
Мир
Нигерия первой из стран Африки получила доступ к спутникам Starlink
Мир
Politico сообщила о планах Франции тренировать украинских пилотов
Наука
Ученые подтвердили у россиян зависимость ожирения от генетики
Мир
Байден заявил о планах посетить Польшу
Экономика
Лицензионный софт Adobe вновь стал доступен для скачивания в России
Общество
МЧС сообщило о росте детской смертности при пожарах с начала 2023 года
Армия
Экипажи российских САУ «Гиацинт» поразили позиции ВСУ в зоне СВО
Армия
Российские минометы «Тюльпан» уничтожили укрепрайон ВСУ
Экономика
Цены на ноутбуки в РФ упали до 30% из-за затоваривания рынка
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

Число машино-мест в новостройках бизнес-класса Москвы сократилось на 30%

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обеспеченность многоквартирных домов машино-местами в Москве продолжает снижаться все последние годы, актуальна эта тенденция в том числе и для высокобюджетных проектов. Как рассказали «Известиям» аналитики компании Touch, этот коэффициент только в сегменте бизнес-класса упал более чем на 30% — с 0,86 в 2018 году до 0,59 в 2022-м.

Ростом едины: за год новостройки в России подорожали почти на 15%
Можно ли надеяться на снижение цен в 2023-м

Если в новостройках комфорт-класса такая тенденция объясняется снижением спроса парковочных мест у покупателей, то в высоких сегментах нехватка подобного сервиса часто вызывает недовольство потребителя, отметили в компании.

По данным аналитиков, сейчас в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены машино-местами только с коэффициентом 0,5 или ниже. Это значит, что на две квартиры приходится максимум одно парковочное место. Такой показатель еще пять лет назад не был нормой даже для жилья комфорт-класса, подчеркнули эксперты.

Тенденция на снижение обусловлена комплексом причин, считают специалисты. В масштабных, особенно высотных проектах, где количество квартир порой достигает 7–10 тыс., это может быть банальная нехватка площадей под паркинги, сказали эксперты.

«Еще один фактор — сложность прогнозирования спроса: практика показывает, что при любом негативном изменении в экономике покупатели жилья первым делом отказываются или откладывают приобретение машино-места, что рынок наблюдает и в текущей ситуации. Это приводит к тому, что паркинги простаивают полупустыми», — добавили в компании.

Также немалую роль играет локация каждого конкретного проекта: если речь идет о центральных районах города или кварталах, приближенных к транспортным развязкам и станциям метро, то оборудование большого, отдельно стоящего паркинга всегда затруднительно, а мест в подземном паркинге жителям часто недостаточно. Это наиболее частая причина дефицита машино-мест в высокобюджетных жилых комплексах, пояснили специалисты.

«Не стоит исключать и фактор градостроительной политики, вектор которой в целом направлен на стимулирование отказа горожан от частных автомобилей. Уже сегодня город перегружен транспортом, и дорожная инфраструктура Москвы не рассчитана на дальнейший рост количества машин», — добавили эксперты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023