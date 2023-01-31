Число машино-мест в новостройках бизнес-класса Москвы сократилось на 30%

Обеспеченность многоквартирных домов машино-местами в Москве продолжает снижаться все последние годы, актуальна эта тенденция в том числе и для высокобюджетных проектов. Как рассказали «Известиям» аналитики компании Touch, этот коэффициент только в сегменте бизнес-класса упал более чем на 30% — с 0,86 в 2018 году до 0,59 в 2022-м.

Если в новостройках комфорт-класса такая тенденция объясняется снижением спроса парковочных мест у покупателей, то в высоких сегментах нехватка подобного сервиса часто вызывает недовольство потребителя, отметили в компании.



По данным аналитиков, сейчас в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены машино-местами только с коэффициентом 0,5 или ниже. Это значит, что на две квартиры приходится максимум одно парковочное место. Такой показатель еще пять лет назад не был нормой даже для жилья комфорт-класса, подчеркнули эксперты.

Тенденция на снижение обусловлена комплексом причин, считают специалисты. В масштабных, особенно высотных проектах, где количество квартир порой достигает 7–10 тыс., это может быть банальная нехватка площадей под паркинги, сказали эксперты.

«Еще один фактор — сложность прогнозирования спроса: практика показывает, что при любом негативном изменении в экономике покупатели жилья первым делом отказываются или откладывают приобретение машино-места, что рынок наблюдает и в текущей ситуации. Это приводит к тому, что паркинги простаивают полупустыми», — добавили в компании.

Также немалую роль играет локация каждого конкретного проекта: если речь идет о центральных районах города или кварталах, приближенных к транспортным развязкам и станциям метро, то оборудование большого, отдельно стоящего паркинга всегда затруднительно, а мест в подземном паркинге жителям часто недостаточно. Это наиболее частая причина дефицита машино-мест в высокобюджетных жилых комплексах, пояснили специалисты.

«Не стоит исключать и фактор градостроительной политики, вектор которой в целом направлен на стимулирование отказа горожан от частных автомобилей. Уже сегодня город перегружен транспортом, и дорожная инфраструктура Москвы не рассчитана на дальнейший рост количества машин», — добавили эксперты.