Пьяного мужчину в платье задержали в Петербурге за кражу телевизора

В Санкт-Петербурге по подозрению в краже телевизора задержали мужчину, который в тот момент был пьян и одет в женскую одежду. Об этом 30 января сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, задержанного подозревают в том, что в декабре 2022 года он украл телевизор из общежития на Будапештской улице. Ночью в понедельник, 30 января, в Росгвардию поступила информация, что он может находиться на улице Победы в Санкт-Петербурге.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии действительно обнаружили там подозреваемого. При этом в момент задержания мужчина был пьян, а также одет в женское платье и пальто.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали рецидивиста, который переоделся в женщину и украл из чужой квартиры мобильный телефон. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать — им оказался восемь раз судимый 30-летний житель Иркутска. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.