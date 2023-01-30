Новую школу в «Метростроителе» в Красноярске обещают сдать летом 2024 года
В микрорайоне «Метростроитель» в Красноярске летом 2024 года введут в эксплуатацию новую школу. Об этом сообщает городская администрация.
Сейчас на объекте почти завершено строительство подземной части зданий. Фундамент и цоколь уже готовы, подрядчик заливает плиты пола будущего подвала.
Весной 2023 года рабочие начнут возводить стены, к концу осени он должен быть готов. После этого можно будет приступить к внутренним отделочным работам.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, новая школа рассчитана на 1280 учеников. Проект предусматривает обустройство кабинетов, спортзала, медблока, актового зала, столовой.
Завершить работы и сдать школу в эксплуатацию планируется летом 2024 года.
Летом того же года в Красноярске обещают достроить школу в жилом районе Солнечный. Она будет рассчитана на 1,1 тыс. учеников.