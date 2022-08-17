Строительство школы в Солнечном в Красноярске завершат летом 2024 года
В жилом районе Солнечный в Красноярске летом 2024 года планируют завершить строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает региональное министерство образования.
На сегодняшний день на стройплощадке в 3-м микрорайоне почти завершены земляные работы. Строители забили основную часть свай, собрали два подъемных крана из трех. Также начался монтаж каркаса здания школы.
До октября 2022 года подрядчик намерен закончить забивку свай и обустройство фундамента. Полностью завершить строительство планируется к июлю 2024 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Новая школа в Солнечном рассчитана на 1100 учащихся. На прилегающей территории обустроят спортплощадку, футбольное поле и игровую площадку.