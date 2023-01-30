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Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл

Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл

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Фото: commons.wikimedia.org
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На 85-м году жизни 30 января умер обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» канадец Бобби Халл, написала в Twitter Ассоциация бывших игроков НХЛ.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Халл родился 3 января 1939 года. Спортсмен играл за «Чикаго» 15 сезонов — 1036 матчей, он был признан лучшим снайпером «ястребов» в регулярных чемпионатах — 604 шайбы, в плей-офф — 62 шайбы, а также был третьим бомбардиром в регулярных чемпионатах — 1153 очка. Кроме того, в НХЛ хоккеист провел 18 матчей за «Виннипег Джетс» и девять — за «Хартфорд Уэйлерс». Халл три раза становился обладателем «Арт Росс Трофи» — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, дважды — «Харт Трофи» — самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В 1983 году его ввели в Зал хоккейной славы, в 2011-м Халлу установили памятник возле домашней арены «Блэкхокс».

Канадец 12 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Канады принял участие в Суперсерии 1974 года против команды СССР.

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