Продажи смартфонов в Китае сократились на 13%

Поставки смартфонов в Китае упали до десятилетнего минимума, сообщила международная исследовательская компания International Data Corporation. Аналитики зарегистрировали значительный спад продаж гаджетов — на 13%. В 2022 году на китайский рынок производителями было отгружено всего 286 млн устройств, передает телеканал «Известия». Хотя ранее суммарные продажи на крупнейшей торговой площадке составляли не менее 300 млн единиц в год. Причина сокращения спроса — последствия пандемии COVID-19.

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