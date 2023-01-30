Чиновников научат общаться с народом на простом языке

Российских чиновников научат говорить с населением на простом и понятном языке. Госслужащих призывают проявлять эмпатию и этичность в общении с гражданами. Забыть об отписках поможет методичка Российской академии народного хозяйства и госслужбы, передает телеканал «Известия». Главная идея документа в том, чтобы ответ ведомства был понятен человеку. Клиенту должно стать ясно, как надо поступить для желаемого результата. Чиновников призывают учитывать возраст посетителя, образование и его жизненную ситуацию.

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