Разработчики ядерного оружия из КНР закупают американские компьютерные чипы
Разработчик ядерного оружия из КНР закупал американские чипы, сообщают журналисты Wall Street Journal. При этом китайская Академия инженерной физики находится под санкциями США. Организация попала в черный список еще в 1997 году. Несмотря на запрет, китайские разработчики покупали чипы от Intel и Nvidia, передает телеканал «Известия». Полупроводники приобретали через реселлеров в КНР. В Nvidia заявили, что торговали чипами только общего назначения. А в Intel сообщили, что соблюдали все экспортные ограничения.
В 2021-м ядерный арсенал Китая насчитывал около 350 боеголовок, у России и США их более 5 тыс.
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