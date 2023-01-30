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Разработчики ядерного оружия из КНР закупают американские компьютерные чипы

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Разработчик ядерного оружия из КНР закупал американские чипы, сообщают журналисты Wall Street Journal. При этом китайская Академия инженерной физики находится под санкциями США. Организация попала в черный список еще в 1997 году. Несмотря на запрет, китайские разработчики покупали чипы от Intel и Nvidia, передает телеканал «Известия». Полупроводники приобретали через реселлеров в КНР. В Nvidia заявили, что торговали чипами только общего назначения. А в Intel сообщили, что соблюдали все экспортные ограничения.

В 2021-м ядерный арсенал Китая насчитывал около 350 боеголовок, у России и США их более 5 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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