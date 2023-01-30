Гейтс усомнился в правильности покупки Маском Twitter

Билл Гейтс дал интервью ABC News. Во время разговора американский предприниматель дал оценку покупке Илоном Маском Твиттера, передает телеканал «Известия». По словам бизнесмена, приобретение сервиса микроблогов — это «не лучшее использование времени» для миллиардера.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября который обошелся ему в $44 млрд. Предприниматель признался, что если платформа не будет больше зарабатывать, то может обанкротиться.

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