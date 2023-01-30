Грузовик провалился под лед реки на переправе в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии под лед реки Лены провалился грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, на переправе Кангалассы – Соттинцы. Под лед Лены в 15 км от левого берега провалился грузовик Shacman. Водитель успел самостоятельно выбраться из кабины и не пострадал.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало превышение допустимой грузоподъемности. С 17 января на участке было установлено ограничение по общей массе до 30 т.

В настоящее время, по приказу республиканского управления дорогами, движение на переправе запрещено для всех видов транспорта. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

22 декабря в заливе Погромный на Красноярском водохранилище провалился под лед автомобиль ВАЗ-2106. 38-летний мужчина успел выбраться самостоятельно, его 40-летняя спутница погибла.