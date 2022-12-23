Женщина погибла в провалившейся под лед машине в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края под лед провалился легковой автомобиль, погибла женщина. Об этом региональная Служба спасения сообщает в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла днем 22 декабря в заливе Погромный на Красноярском водохранилище. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на лед и провалился.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, 38-летний мужчина успел выбраться на лед самостоятельно, его 40-летняя спутница погибла. Ведутся поисковые работы.

Спасатели призывают автомобилистов не выезжать на лед в несанкционированных местах и пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами.

20 декабря в Амурской области легковой автомобиль провалился под лед на несанкционированной переправе по Зейскому водохранилищу. Пассажир не смог выбраться из салона и погиб.