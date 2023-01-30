Ветеран «Альфы» прокомментировал повреждение ж/д путей подростками в Подмосковье

Член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в понедельник, 30 января, рассказал «Известиям», какие способы используют злоумышленники в Сети, чтобы внушить подросткам желание выполнять преступные действия.

Ранее в этот день сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц из мессенджера Telegram. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как пояснил специалист, подростки 13–14 лет — это люди, которые имеют большие запросы, большие амбиции, радикальное мышление, стремление прославиться любыми способами и одновременно это люди, которые не располагают средствами, за редкими исключениями. Поэтому такую категорию населения вербуют благодаря обещанию денежного вознаграждения.

«То есть сначала вычисляются подростки, которые из неблагополучных семей, не имеют патриотического воспитания. Например, подросток, который ведет асоциальный образ жизни, родители на него не имеют влияния. Вступают с ним в переписку, возможно, это может быть девушка его возраста, которая предлагает сходить на свидание в определенное место — ему для этого требуются деньги. И тогда ему предлагают совершить противоправное действие за материальное вознаграждение. Обычно это простое задание», — объяснил Попов.

По его словам, упомянутый случай, произошедший в Подмосковье, будет расцениваться как теракт и обязательно повлечет за собой судебное слушание.

Попов также выразил мнение, что для пресечения подобных инцидентов в будущем следует проводить работу, в первую очередь с родителями и системой образования.

На деструктивных сайтах и интернета-ресурсах наверняка есть лидеры и кураторы. Просто запретить это — будет мало, поскольку могут появиться другие. Должно быть не только запрещение, оно не сработает. Нужно замещение — а именно развитие секций спортивно-культурной направленности», — добавил он.

Кроме того, эксперт добавил, что стоило бы привлечь к этой работе кумиров молодежи.

В сентябре 2022 года 14-летний житель Киселевки Херсонской области рассказал корреспонденту «Известий» о том, как происходит вербовка подростков спецслужбами Украины. По его словам, СБУ вербует детей из неблагополучных семей для сбора данных о мирных жителях и обстрелов региона. Как рассказал подросток, он вместе со своим товарищем вступил в переписку с представителями СБУ через социальные сети. Они отправляли украинским силовикам фотографии, видео и координаты российской военной техники. За один снимок им пообещали платить 3 тыс. гривен.