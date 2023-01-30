Французская компания Renault согласилась снизить участие в капитале японской Nissan с нынешних 43,7% до 15,3%. Остальные 28,4% акций компании передадут трастовому фонду без права голоса, сообщил 30 января портал Drom.

Эксперты считают, что в альянсе Renault-Nissan наступил новый поворот — французская Renault согласилась снизить свое участие в Nissan.

В Renault стали более сговорчивыми после того, как в 2022 году французский концерн вынужденно ушел с российского рынка, который для него в последние годы был вторым по важности после родного французского.

Решение о сокращении доли Renault еще должно быть одобрено правлением альянса, правда специалисты отметили, что Nissan обладает лишь 15% акций французской компании и не имеет права влиять на ее решения. Таким образом, структура владения двух ключевых участников Renault-Nissan-Mitsubishi станет перекрестной, но французская марка сохранит экономические права, в том числе на дивиденды и выручку от продаж, пока не продаст свой пакет акций. Nissan, в свою очередь, инвестирует в созданную Renault компанию Ampere, которая будет производить эектромобили и программное обеспечение.

10 октября стало известно, что японская Nissan Motor приступила к переговорам с французской Renault о пересмотре условий существующего с 1999 года двухстороннего альянса. По информации японских СМИ, в Nissan расценили свое участие в альянсе неравноправным. Альянс Renault-Nissan существует с 1999 года, он создавался по инициативе и под началом тогдашнего главы французского концерна Карлоса Гона. В 2016 году к союзу присоединилась Mitsubishi Motors.