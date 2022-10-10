Renault и Nissan намерены пересмотреть условия своего альянса

Японская Nissan Motor приступила к переговорам с французской Renault о пересмотре условий существующего с 1999 года двухстороннего альянса. По информации японских СМИ, в Nissan расценили свое участие в альянсе неравноправным. Об этом 10 октября сообщил портал Drom.

На текущий момент у Renault находится 43% акций японского партнера, тогда как Nissan Motor обладает пакетом лишь из 15% акций французской фирмы, что не дает японцам возможность влиять на решения Renault. Кроме того в Nissan надеются, что им позволят разместить свои инвестиции в будущее обособленное подразделение Renault, которое будет заниматься выпуском исключительно электромобилей.

«Компании продолжают двигаться в сторону повышения устойчивости операций и управления альянсом», витиевато сообщили в альянсе 10 октября по итогам переговоров.

Renault-Nissan существует с 1999 года, альянс создавался по инициативе и под началом тогдашнего главы французского концерна Карлоса Гона. В 2016 году к союзу присоединилась Mitsubishi Motors. В мае 2022 года компания Renault по политическим причинам продала пакет акций в «АвтоВАЗе» (67,6%) государственному проектному институту ФГУП НАМИ.

23 сентября стало известно, что в России у дилеров осталось примерно 7 тыс. новых автомобилей Renault. Остаток в 7 тыс. автомобилей французской марки распределены между 150 дилерами Renault. Учитывая то, что за период с апреля по август текущего года россияне приобретали ежемесячно по 1,7 — 2,2 тыс. новых легковых машин Renault, запаса в 7 тыс. авто должно хватить до конца 2022 года.