В гослотерею дважды за месяц разыграли 100 млн рублей

В государственной лотерее «Мечталлион» был дважды за месяц разыгран суперприз в 100 млн рублей, сообщили представители «Национальной лотереи». Это произошло впервые с 2017 года среди лотерей, тиражи которых транслируются на общероссийском телевидении.

Первый суперприз разыграли в прямом новогоднем эфире «Мечаллиона» 1 января, его обладателем стал житель Московской области. А 29 января в ходе тиража №18 100 млн рублей достались жителю Санкт-Петербурга. В общей сложности, за время существования лотереи суперприз в 100 миллионов рублей был разыгран уже трижды.

Лотерея «Мечталлион» была запущена в октябре 2022 года. К настоящему времени 374 участника выиграли 1 и более млн рублей, а общая сумма выплат превысила 1,5 млрд рублей. В текущем году только в новогоднем розыгрыше по 1 млн рублей выиграли 270 обладателей лотерейных билетов, что почти в три раза превысило предтиражные обещания оператора лотереи об общем числе победителей.

В этом году, сообщает оператор «Мечталлиона», 26 февраля и 12 марта будут разыграны специальные тиражи лотереи. Они будут посвящены Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Участники тиражей могут купить специальную серию билетов, которые оформлены в виде поздравительных открыток с тремя игровыми полями.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи — Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи — ООО «Спортивные Лотереи».