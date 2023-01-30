Осветительные приборы начнут производить в подмосковном Ногинске

В Ногинске Московской области будут производить осветительное оборудование, применяемое в оружейной сфере. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства жилищной политики.

На строительство производства разрешение получил застройщик ООО «Зенит». При реализации проекта в Богородском городском округе будет создано 50 рабочих мест.

Планируется возведение двухэтажного здания площадью 6,8 тыс. кв. м. Первый этаж разделят на цех металлообработки и сборочный цех. Там установят фрезерные, токарные и универсальные станки. Также запланировано обустройство участка пескоструйной обработки изделий. Второй этаж отдадут по административно-бытовые помещения.

Размер инвестиций составит 250 млн рублей. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство, ООО «Зенит» более 25 лет занимается производством профессиональных оружейных фонарей, выносных фонарей для крепления на щит, лазерных целеуказателей и коллиматорных прицелов. Компания снабжает своей продукцией МВД, ФСБ, ФСО и Минобороны.

Ранее, 27 января, сообщалось, что в подмосковном Егорьевске планируют построить два цеха для ремонта и хранения сельскохозяйственного оборудования. Общая площадь двух зданий составит 2,5 тыс. кв. м.