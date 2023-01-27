Цеха для ремонта и хранения сельхозоборудования возведут в Подмосковье

В Егорьевске (Московская область) планируют построить два цеха для ремонта и хранения сельскохозяйственного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики, выдавшего разрешение на строительство.

Под новые цеха выбран участок в деревне Селиваниха. Общая площадь двух зданий составит 2,5 тыс. кв. м. В них будут проводить плановое сервисное обслуживание и ремонт сельхозтехники, а также хранить различное навесное оборудование: вилы, рыхлители, косилки и другое.

Объем инвестиций в проект оценивается в 40 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Его реализация позволит создать 15 новых рабочих мест. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.

Ранее в январе сообщалось, что в подмосковной особой экономической зоне «Дубна» запустят производство ветеринарных экспресс-тестов для определения болезней животных. Проект реализует резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Уайт Сервис».