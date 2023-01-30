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Саженцы клонированных бананов появятся в томских магазинах

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В сети цветочных магазинов Томска начнут продавать саженцы клонированных бананов. Их подготовила Томская биотехнологическая компания «Дарвин», которая занимается микроклонированием растений.

РИА «Томск» уточняет, что компанию «Дарвин» создали в Томске в 2014 году для производства биопрепаратов для утилизации органических отходов. С 2020 года она занимается микроклонированием растений. Это единственная подобная лаборатория за Уралом.

Микроклонирование позволяет получать несколько десятков тысяч растений из одного фрагмента или одной почки за сравнительно короткий промежуток времени.

Директор компании Денис Ивасенко рассказал агентству, что в 2023 году планируется произвести около 60 тыс. саженцев. Из них 50 тыс. будут саженцами жимолости, остальные — крыжовник, черноплодная рябина, малина, смородина и войлочная вишня для Томской области и Екатеринбурга.

Кроме того, планируется расширить производство, разрабатывается стратегия по развитию клонирования культур.

В середине сентября сообщалось, что китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Первый волчонок был клонирован по заказу Харбинского полярного парка. Суррогатной матерью для вынашивания волчонка стала собака породы бигль.

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