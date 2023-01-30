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Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском

«Знай.ua» сообщило о гибели известного украинского националиста Пальчика под Артемовском
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Фото: соцсети
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Известный украинский националист, один из основателей запрещенной в России экстремистской организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), Валерий Пальчик уничтожен под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает украинское издание «Знай.ua».

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«В боях под Бахмутом погиб <...> Валерий Пальчик. Участник кавказских войн в отрядах УНСО на стороне Грузии. Командир Полтавской областной организации УНСО в 1991–1999 годах», — пишет издание.

Пальчик был одним из тех, кто стоял у истоков возрождения неонацистской идеологии на Украине. Он участвовал в чеченских компаниях на стороне радикальных исламистов и на протяжении многих лет помогал всевозможным террористическим организациям в подготовке преступлений на территории России.

В Донбассе он служил на соледарском направлении в 116-й бригаде территориальной обороны (ТРО).

Ранее в понедельник военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что Российская армия выдавливает противника с территории ДНР по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Президент Украины Владимир Зеленский в этот же день назвал тяжелым положение украинских сил на артемовском и угледарском направлениях. Он указал, что на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.

27 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на подступах к Артемовску. Почти все маршруты продвижения для противника перекрыты.

Тогда же агентство Bloomberg написало, что действия российских войск лишили ВСУ шанса на контрнаступление.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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