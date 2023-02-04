Своя земля: что можно найти на островах «Известий»

Острова Известий ЦИК — архипелаг, расположенный на юге Карского моря. Он был открыт в 1930-х годах советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» и назван в честь газеты «Известия», полное название которой звучало тогда как «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов». Что сейчас можно найти на островах — в фотогалерее «Известий»