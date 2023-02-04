Своя земля: что можно найти на островах «Известий»

Острова Известий ЦИК — архипелаг, расположенный на юге Карского моря. Он был открыт в 1930-х годах советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» и назван в честь газеты «Известия», полное название которой звучало тогда как «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов». Что сейчас можно найти на островах — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Архипелаг состоит из шести островов: Тройной, Пологий-Сергеева, Гаврилина, Хлебникова, Скала, а самый маленький остров остался без названия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Административно острова входят в состав Красноярского края
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Общая площадь архипелага — около 90 кв. км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Самые крупные острова — Пологий и Тройной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Населенных пунктов на островах нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В юго-восточной части Тройного, на берегу бухты Полярников, расположена полярная станция
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Станция была основана на Тройном в 1953 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Острова состоят из кристаллических сланцев, песчаников и траппов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Поверхность этих земель покрывает растительность арктической тундры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
С 1993 года острова входят в состав Большого Арктического заповедника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Большой Арктический заповедник — природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение федерального значения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Этот заповедник — крупнейший по площади в Евразии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Основные задачи сотрудников заповедника — изучение естественного хода местных природных процессов, сохранение уникального растительного и животного мира, а также экологических систем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Лето и осень — самое штормовое время на островах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Средняя температура зимой на архипелаге составляет -24 °C, летом — +2 °C
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