В Китае показали переднеприводную версию Chery Tiggo 8 Pro
В китайских СМИ появились первые снимки нового переднеприводного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, который укомплектован турбомотором мощностью 197 л.с., сообщил 30 января портал Motor.
Эксперты отметили, что, судя по фотографиям, внешне такая машина от топовых комплектаций с двухлитровым мотором мощностью 254 л.с. отличается только деталями (иным оформлением заднего бампера, менее агрессивной по виду системой выхлопа и другим дизайном колесных дисков).
В салоне все Tiggo 8 Pro одинаковы. Внутри машины есть два 12,3-дюймовых дисплея, руль, усеченный по хорде и три ряда сидений. По технической части переднеприводная машина укомплектована бензиновым турбомотором объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. (крутящий момент — 290 Нм), который работает с семиступенчатым роботом. Топовые версии Tiggo 8 Pro оснащены полным приводом, двухлитровым наддувным двигателем, отдача которого составляет 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Мотор работает с той же самой роботизированной трансмиссией.
25 января стало известно, что у российских дилеров китайской марки Chery появилась топовая комплектация кроссовера Tiggo 4 PRO. У кроссовера в самом шикарном исполнении есть кожаный салон, панорамный люк, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и экран информационно-развлекательного комплекса диагональю 10.25 дюйма. Автомобиль оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором CVT25. Минимальная рекомендованная розничная цена кроссовера в комплектации Ultimate составляет 2 159 900 рублей.