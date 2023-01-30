Двое пациентов сбежали из казанской психбольницы
Двое пациентов сбежали из казанской психиатрической больницы вечером 28 января.
По данным «Известий», мужчины обвинялись в совершении тяжких преступлений и были отправлены на лечение в стационар.
Один из них привлекался к ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. В отношении второго возбуждено уголовное дело за грабеж.
Мужчины сбежали в больничных пижамах, у обоих тела покрыты татуировками.
12 января тела двух сбежавших из психиатрической больницы в Курской области мужчин были найдены на кладбище с признаками переохлаждения.