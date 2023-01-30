Умерла сыгравшая Уэнсдэй в сериале 60-х «Семейка Аддамс» актриса Лиза Лоринг

Умерла американская актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 1960-х годов «Семейка Аддамс». Об этом сообщила 30 января газета Daily Mail.

Актриса ушла из жизни в возрасте 64 лет в субботу, 28 января, после перенесенного обширного инсульта.

«С большой грустью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была на аппарате жизнеобеспечения три дня. Ее семья приняла трудное решение отключить его», — приводит издание заявление близкой подруги актрисы Лоры Джейкобсон.

Помимо сериала «Семейка Аддамс» Лоринг также снималась и в других кинолентах. Среди них «Как вращается мир», «Доктор Килдэр», «Барнаби Джонс», «Остров фантазий». Также в 1977 году актриса повторила роль Уэнсдей в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс», пишет «Газета.Ru».