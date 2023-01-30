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«Аэрофлот» к 2030 году может списать половину текущего авиапарка
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«Аэрофлот» к 2030 году может списать половину текущего авиапарка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Группа «Аэрофлот» до конца 2030 года может списать более половины самолетов из своего текущего парка — около 188 бортов от общего количества в 349 штук. Это следует из презентации обновленной стратегии развития авиагруппы до 2030 года, представленной журналистам. Документ уже утвердил совет директоров.

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Вместе с тем к 2030 году группа ожидает поставку 339 лайнеров российского производства — 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. В результате ее общий парк даже увеличится на 43%, примерно до 500 бортов.

«По нашему консервативному прогнозу численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов. Это прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка. К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности. Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно», — рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с журналистами.

Одновременно с этим перевозчик продолжит прорабатывать варианты выкупа своих иностранных бортов из европейского операционного лизинга. Введенные весной 2022 года санкции Евросоюза предписывают остановить такие контракты с российскими авиакомпаниями и вернуть самолеты их собственникам. Но у «Аэрофлота» есть понимание, как можно их выкупить в собственность компании, отметил ее глава, не вдаваясь в подробности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воздушный фронт: «Аэрофлот» к 2030 году может списать половину авиапарка

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