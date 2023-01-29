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Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал о таланте Вячеслава Назарука

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Капков назвал создателя Мамонтенка Назарука мастером высочайшего класса
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», режиссер Сергей Капков рассказал о таланте и профессионализме скончавшегося накануне художника Вячеслава Назарука. Капков назвал создателя образов Мамонтенка, кота Леопольда и крошки Енота «мастером высочайшего класса» в беседе с «Известиями» 29 января.

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«Он как художник-постановщик был мастером высочайшего класса и работал как в рисованной мультипликации, так и в кукольной. Очень важно было, чтобы мультфильмы понравились детям, но важно было, чтобы их оценили и взрослые по достоинству»,— рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма».

Самыми хитовыми проектами Назарука он назвал «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот» и «Кот Леопольд», они стали визитной карточкой мультипликации их киностудии.

«Назарук подтвердил, что он универсальный и дотошный, когда он оставил кино и начал заниматься иллюстрациями книг»,— подчеркнул режиссер.

По мнению Капкова, настоящий художник, работающий в кино, должен быть универсальным.

«Скрупулезность, чтобы выглядело, как правда, даже если это не правда, отличала его, как мастера»,— резюмировал собеседник издания.

Ранее тем же днем Капков сообщил о смерти создателя кота Леопольда Назарука своей странице в Facebook.Он уточнил, что прощание состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

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