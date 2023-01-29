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Ученица Назарука рассказала о преподавании художника

Художница Мелько рассказала, как учеба у мультипликатора Назарука изменила ее жизнь
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Фото: Youtube.com/Vladimir Parshikov
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Художник-постановщик Вячеслав Назарук настолько увлеченно преподавал, что в итоге рисование стало делом всей жизни художника-мультипликатора Галины Мелько. Об этом она рассказала «Известиям» в воскресенье, 29 января.

Назарук давал уроки рисования в московской школе № 740, где с ним и познакомилась, будучи ученицей, Галина.

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«Он был приятным, тогда еще очень молодым человеком. И так увлеченно преподавал, что увлек и нас, учеников. Я пошла в художественную школу, потом в училище, и рисование стало делом моей жизни», — вспомнила Галина Мелько.

Художница рассказала, что Назарук деликатно преподавал и увлекал рисованием. Галина с большим удовольствием занималась творчеством. Она также отметила, что он был замечательным человеком, добрым и интеллигентным.

«Вообще он человек замечательный, просто красавец. По жизни он был великолепным. Когда я его встречала, он меня всегда воодушевлял, вдохновлял. Я ему очень благодарна. Он художник был замечательный, и он замечательный человек. Очень добрый, интеллигентный. Я мало встречала таких людей. Очень приятный в общении», — поделилась она.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов — персонажей кота Леопольда, крошки енота и мамы и мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни 29 января. Прощание с ним состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

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