Энергетика Новака

Прошедший Australian Open показал, что российский теннис по-прежнему очень конкурентоспособен, а наша школа — одна из сильнейших в мире, пускай некоторые ее выходцы добиваются побед уже под флагами других стран. Да, обидно, что Даниил Медведев в третьем круге уступил Себастьяну Корде, но я уверен, что по ходу сезона он еще наберет форму и будет бороться за победы в больших турнирах.

Очень хорошо себя показал Андрей Рублев. Дошел до четвертьфинала, где не справился с Новаком Джоковичем, но серба в его нынешней форме никто не смог одолеть. Мы же должны восхититься блестящей победой Андрея в четвертом круге над Хольгером Руне в тяжелом пятисетовом матче с двумя отыгранными матчболлами. И, конечно, отлично выступил Карен Хачанов. Не все от него этого ожидали, но Карен поймал кураж и показал, что не зря несколько лет назад был в первой десятке ATP. И теперь туда возвращается.

Но главным событием все же стал триумф Новака Джоковича, за которого я очень рад не только потому, что это представитель наших братьев сербов. А потому что для меня это определенное торжество справедливости.

Все-таки, до сих пор не забыто то, как его не допустили на предыдущий Открытый чемпионат Австралии. Сейчас, на фоне всех политических событий последнего года уже многие забыли тот ковидный протокол на прошлом Australian Open, за нарушение которого Джоковича не пустили в Мельбурн. В итоге тот турнир лишился одного из сильнейших теннисистов планеты.

Но Новак добрался до Австралии в этом году и всем все доказал. По сути, в одну калитку выиграл этот турнир. И даже финал взял в трех сетах, хотя противостоявший ему Стефанос Циципас тоже провел отличный матч. В каждом из сетов грек навязал борьбу Джоковичу, два из них проиграв только на тай-бреке. Матч был очень интересный и насыщенный. Цицпас сопротивлялся, как мог, боролся до конца. Но Джокович показал необыкновенную игру, с потрясающей энергетикой.

Такую игру на сегодняшний день никто из теннисистов показать не может. Ушел Федерер, уходит Надаль. И только Новак остался один в поле воин. Просто уникальный человек, который не умеет проигрывать. И сейчас, если он в форме, то никто не может его обыграть.

А Циципас выглядел довольно прилично. Временами показывал высокий класс, соответствующий уровню Джоковича. И, поскольку Стефанос — парень молодой, осмелюсь предположить, что все большие победы у него еще впереди. Здорово играет. И я очень горжусь, что у него есть определенное влияние нашей школы. Его мама Юлия Сальникова была чемпионкой СССР и очень неординарной теннисисткой, с характером, ни на кого не похожей. И она оказала значительное влияние на его становление. И можно только поблагодарить Циципаса за то, что он бросил вызов Джоковичу, и оба выдали сумасшедший финал.

И здесь показательно то, что и в женском одиночном финале выступили не чужие нам девушки. Победившая белорусская теннисистка Арина Соболенко долгое время тренировалась у местных специалистов, затем перешла к знаменитому шведу Магнусу Норману, но после него был период, когда с ней работал наш россиянин Игорь Турсунов.

Про вышедшую в финал Елену Рыбакину мы тоже помним, что она еще пять лет назад выступала за Россию. И пускай своих главных побед, как на прошлогоднем Уимблдоне, она достигла под флагом Казахстана, воспринимать ее как чужую мне очень сложно.

Поэтому можно сколько угодно запрещать наши флаги и гимны, заставлять теннисистов играть в нейтральном статусе, суть от этого не поменяется. Куда россиян не запиши, они остаются россиянами. Спрятать нас, опутав санкциями, невозможно. И это еще один стимул продолжать работать даже в условиях, когда нас отовсюду отстраняют.

Когда в прошлом году пошли тотальные санкции, меня попросили написать программу, как развивать в стране в таких условиях теннис. И я сразу сказал, что это не проблема, поскольку даже в случае полной изоляции при правильном подходе можно успешно развивать вид спорта. Мы при советской власти далеко не всегда ездили за границу. Но у нас были такие мастера, как Николай Озеров, Сергей Андреев, Андрей Потанин, Анна Дмитриева, Сергей Лихачев, Александр Коляскин, Александр Метревели, Ольга Морозова.

Некоторые из них, иногда попадая на турниры «Большого шлема», доходили там до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, побеждали в парных разрядах. Потом уже, на излете СССР, стали появляться такие звезды, как Андрей Чесноков, Александр Волков, Андрей Черкасов, Евгений Кафельников. Ну и за ними уже целые поколения во главе с Маратом Сафиным. Во все времена удавалось готовить больших мастеров. И это целая система, вызванная наличием сильных институтов физкультуры по стране, будь то Москва, Ленинград, Минск или Ташкент. Как человек, три года отработавший в США, скажу, что там такой системы нет. И звезды больше получаются за счет большого количества кортов по всей стране (более 2 млн) и множеству мест, где климатически удобно заниматься теннисом круглый год.

А мы брали хорошей подготовкой тренерских кадров. Мое личное мнение: с нашей системой обучения теннису могут поспорить разве что чехи и поляки. И сейчас наша школа по-прежнему сильна, что показал исход женского юниорского Australian Open, где был чисто российский финал. В нем Алина Корнеева победила Мирру Андрееву. Обеим девочкам по 15 лет. И можно им только пожелать в дальнейшем хорошего результата в юношеском возрасте подтвердить и закрепить во взрослом теннисе. Победить в юношеском турнире «Большого шлема» — это дорогого стоит. И очень хочется, чтобы через несколько лет мы видели их в борьбе за аналогичные титулы на взрослом уровне.

Автор — заслуженный тренер России и Украины, член правления Федерации тенниса России, мастер спорта СССР

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора