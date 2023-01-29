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В Сомали обстреляли российский вертолет

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В Сомали обстреляли российский вертолет. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 21 января в аэропорту Могадишо. Неизвестные лица произвели обстрел вертолета Ми-8МТВ-1 и повредили капот правого двигателя воздушного судна.

По некоторым данным, вертолет принадлежал АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

26 декабря прошлого года в аэропорту Могадишо в Сомали загорелся самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Во время выруливания воздушное судно задело крылом один из объектов аэропорта, в результате чего начался пожар.

Пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть самолет.

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