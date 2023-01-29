В Сомали обстреляли российский вертолет
В Сомали обстреляли российский вертолет. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел 21 января в аэропорту Могадишо. Неизвестные лица произвели обстрел вертолета Ми-8МТВ-1 и повредили капот правого двигателя воздушного судна.
По некоторым данным, вертолет принадлежал АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
26 декабря прошлого года в аэропорту Могадишо в Сомали загорелся самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Во время выруливания воздушное судно задело крылом один из объектов аэропорта, в результате чего начался пожар.
Пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть самолет.