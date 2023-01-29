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Весной частные дома в РФ могут подешеветь на 5%

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Цены на загородные дома стандартного класса в декабре прошлого года снизились на 5–10%, в январе застройщики этот показатель пока не пересматривали, рассказал «Известиям» владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Ситуация связана со стабилизацией и даже уменьшением стоимости стройматериалов, отметил он.

Удачный сезон: весной цены на частные дома могут упасть на 5%
Насколько и почему средняя стоимость загородного жилья уже снизилась

По прогнозу эксперта в марте перед началом сезона они могут снизиться еще до 5%.

Действительно, например, в Подмосковье с начала осени 2022 года наметилось сокращение средних цен, которого не было, пожалуй, с конца 2008 года, сказала управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина. В январе ожидается продолжение такой тенденции — в целом по итогу месяца они могут упасть менее чем на 0,5%, полагает она.

«Сегодня на фоне снижения стоимости стройматериалов и общей коррекции покупательского спроса цены на загородное жилье также начали уменьшаться. Пока достаточно сложно прогнозировать глубину коррекции. Снижение в 5–7% может быть в том числе инструментом привлечения покупателей в зимний низкий сезон», — сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Цены же на строительные материалы возвращаются на уровень начала прошлого года практически во всех категориях, сказал вице-президент блока создания проектов GloraX Павел Гаврилов.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Удачный сезон: весной цены на частные дома могут упасть на 5%

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