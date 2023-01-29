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Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве

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Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
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Следствием были установлены мотивы мужчины, убившего своих сына и бывшую жену на Флотской улице в Москве. Об этом «Известиям» в субботу, 29 января, рассказал осведомленный источник.

Как выяснилось, бывшие супруги на протяжении длительного времени конфликтовали из-за прописки в квартире.

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По данным следователей, 29 января мужчина приехал в дом, где проживали его бывшая супруга и их общий сын. На лестничной клетке разыгралась ссора из-за того, что сын отказался пускать отца в квартиру. В результате мужчина нанес молодому человеку множество ударов ножом.

Потом он ворвался в квартиру и нанес ножевые ранения бывшей жене, вследствие чего женщина скончалась.

После чего мужчина покончил с собой. Тела убийцы и его бывшей жены нашли в спальне лежащими на кровати в обнимку.

Невеста сына и подруга матери, также находившиеся в момент убийства в квартире, рассказали, что мужчина постоянно ссорился с бывшей женой из-за ее нежелания прописывать его в своей квартире.

По факту данного преступления Следственным управлением Следственного комитета (СК) Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), о чем сообщается в Telegram-канале ведомства.

Об убийстве 43-летней женщины и ее сына на Флотской улице Москвы стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что на место происшествия прибыл головинский межрайонный прокурор Александр Боев, сообщивший, что прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

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