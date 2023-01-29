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Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января
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Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Небольшой снег, местами — умеренный, облачность и гололедица — такую погоду пообещали синоптики жителям столицы и Подмосковья в воскресенье, 29 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 9 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 27 января рассказал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные и на следующей неделе. Синоптик отметил, что снег будет идти с понедельника по среду, а также во второй половине недели.

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