Синоптики рассказали о погоде в московском регионе не следующей неделе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пятницу, 27 января, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные и на следующей неделе. Синоптик отметил, что снег будет идти с понедельника по среду, а также во второй половине недели.

«Вот эта невыразительная и скучная погода, скорее всего, закончится с концом этой недели. Сегодня слабый снег будет еще идти, а в субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью — –8, днем — –3 градуса», — сказал синоптик в беседе с RT.

Метеоролог отметил, что на следующей неделе циклоны будут вести себя активнее.

«У нас хорошо просядет давление ко вторнику-среде — до 735–732 мм, и ветер поднимется, и более основательно будет идти снег с понедельника по среду», — сказал он, добавив, что в конце недели также ожидается снег. При этом температура может подняться до 0...+2 градусов.

Ранее в этот день российский Гидрометцентр спрогнозировал в пятницу облачность, небольшой снег и гололедицу в столице и Московской области. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 0 до –2 градусов, сообщается на сайте kp.ru.