Взрыв привел к пожару на крупном заводе по производству масла в Иране
В городе Азаршахр взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла, передает Telegram-канал агентства Tasnim 29 января.
«В промышленном районе Шахид Салими (крупнейший промцентр на северо-западе Ирана) в городе Азаршахр произошли взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству масла», — сказано в сообщении.
Загорелись несколько резервуаров с топливом. По информации агентства IRNA, на вызов приехали 25 пожарных машин, одна из которых сгорела из-за взрыва горючего.
В этой же провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум двух человек. По последним данным, еще 307 человек пострадали.
В ночь на 29 января несколько взрывов прогремело в Иране. На военном заводе в городе Исфахане был слышен громкий взрыв.