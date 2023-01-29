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Взрыв привел к пожару на крупном заводе по производству масла в Иране

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Фото: Global Look Press/XinHua
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В городе Азаршахр взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла, передает Telegram-канал агентства Tasnim 29 января.

«В промышленном районе Шахид Салими (крупнейший промцентр на северо-западе Ирана) в городе Азаршахр произошли взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству масла», — сказано в сообщении.

Загорелись несколько резервуаров с топливом. По информации агентства IRNA, на вызов приехали 25 пожарных машин, одна из которых сгорела из-за взрыва горючего.

В этой же провинции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум двух человек. По последним данным, еще 307 человек пострадали.

В ночь на 29 января несколько взрывов прогремело в Иране. На военном заводе в городе Исфахане был слышен громкий взрыв.

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