МИД РФ заявил о проработке НАТО киберударов по Москве и Калининграду

Армия Великобритании в ходе военных учений под эгидой НАТО регулярно прорабатывает ситуации нанесения киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Об этом в субботу, 28 января, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию», — сказал он ТАСС.

По его словам, во время учений военные Великобритании отрабатывают нанесение ударов по российским объектам критической информационной инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта (ИКТ).

Замглавы МИД РФ также отметил, что, по его мнению, западные страны во главе с США «сожгли мосты» для продолжения диалога с Россией по международной информационной безопасности, и на данный момент предпосылки для возобновления контактов не наблюдаются.

«Еще раз подчеркну, что это не наш выбор, американцы сами сожгли мосты. Мы ни за кем бегать не станем», — сказал дипломат.

19 января сообщалось, что за 2022 год в РФ отразили почти 50 тыс. кибератак. На 80% выросло число попыток навредить автоматизированным системам управления. В 2021 году основной удар наносили по финансовой сфере, в 2022-м — на государственный сектор.

В декабре 2022 года газета Politico написала, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России.

Авторы материала указывали на прошедшие в ноябре Эстонии учения представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. По их словам, на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

Также в ноябре в калифорнийской пустыне Мохаве прошли совместные военные учения США, Великобритании и Австралии под названием «Проект «Конвергенция». По сообщению газеты The Times, на них солдаты отрабатывали гипотетические бои против России на территории Европы. Издание также сообщило, что в 2023 году аналогичные мероприятия пройдут в Европе. Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.