Замглавы МИД РФ рассказал о создании американцами «IT-армии» Украины

США вербует хакеров и тренирует украинскую «IT-армию», причем американское киберкомандование проводит операции против России. Москве об этом известно, заявил 28 января замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Показательно, что США на практике реализуют свои агрессивные доктрины. Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию, задействует ИКТ-потенциалы союзников и подконтрольных частных компаний для осуществления атак на российскую информационную инфраструктуру», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, Вашингтон и союзники продвигают крайне опасные подходы в цифровой сфере. Вопреки большинству государств — членов ООН, которые стремятся к мирному использованию информационных технологий, США «открыто ведут дело к милитаризации информпространства».

«Навязывают натовские заготовки по правилам ведения кибервойны, стараются подверстать под это международное право. Это, увы, укладывается в конфронтационное, блоковое мышление Вашингтона, который всё дальше толкает мир к тотальному противостоянию», — добавил дипломат.

В декабре прошлого года Олег Сыромолотов рассказал, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. С его слов, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.