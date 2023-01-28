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Замглавы МИД РФ рассказал о создании американцами «IT-армии» Украины

Олег Сыромолотов: Вашингтон активно вербует хакеров-наемников и тренирует так называемую украинскую IT-армию
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Фото: Global Look Press/US Navy
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США вербует хакеров и тренирует украинскую «IT-армию», причем американское киберкомандование проводит операции против России. Москве об этом известно, заявил 28 января замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Показательно, что США на практике реализуют свои агрессивные доктрины. Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию, задействует ИКТ-потенциалы союзников и подконтрольных частных компаний для осуществления атак на российскую информационную инфраструктуру», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, Вашингтон и союзники продвигают крайне опасные подходы в цифровой сфере. Вопреки большинству государств — членов ООН, которые стремятся к мирному использованию информационных технологий, США «открыто ведут дело к милитаризации информпространства».

«Навязывают натовские заготовки по правилам ведения кибервойны, стараются подверстать под это международное право. Это, увы, укладывается в конфронтационное, блоковое мышление Вашингтона, который всё дальше толкает мир к тотальному противостоянию», — добавил дипломат.

В декабре прошлого года Олег Сыромолотов рассказал, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. С его слов, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.

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