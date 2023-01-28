В Госдепартаменте США осудили теракт в Восточном Израиле

Правительство США осуждает произошедший в Восточном Иерусалиме теракт, однако не спешит связывать его с рейдом израильских военных на Западный берег реки Иордан. С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 27 января.

«Мы осуждаем в самых резких терминах эту очевидную террористическую атаку. Наша приверженность обеспечению безопасности Израиля остается нерушимой. Мы находимся в тесном контакте с израильскими партнерами и выражаем соболезнования израильскому народу в связи с этой атакой»,— сообщил Пател.

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Когда журналисты спросили его, связывают ли в Вашингтоне теракт с недавним рейдом израильских военных на Западном берегу реки Иордан, политик сказал только то, что Госдепартамент продолжает собирать информацию о произошедшем. Пател также добавил, что американское правительство осуждает любые акты насилия в отношении гражданских лиц.