В Госдепартаменте США осудили теракт в Восточном Израиле
Правительство США осуждает произошедший в Восточном Иерусалиме теракт, однако не спешит связывать его с рейдом израильских военных на Западный берег реки Иордан. С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 27 января.
«Мы осуждаем в самых резких терминах эту очевидную террористическую атаку. Наша приверженность обеспечению безопасности Израиля остается нерушимой. Мы находимся в тесном контакте с израильскими партнерами и выражаем соболезнования израильскому народу в связи с этой атакой»,— сообщил Пател.
Когда журналисты спросили его, связывают ли в Вашингтоне теракт с недавним рейдом израильских военных на Западном берегу реки Иордан, политик сказал только то, что Госдепартамент продолжает собирать информацию о произошедшем. Пател также добавил, что американское правительство осуждает любые акты насилия в отношении гражданских лиц.
27 января в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.
Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.
Позже, 28 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме. Он обратил особое внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв Холокоста.