Генсек ООН Гутерриш выступил с решительным осуждением теракта в Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме, обратив особое внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв Холокоста, о чем стало известно в пятницу, 27 января.

Глава международной организации решительно осудил террористическую атаку со стороны палестинского нападавшего около синагоги в Иерусалиме, в результате которой погибли семь человек, еще несколько были ранены.

«Он выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Особенно отвратительно, что нападение произошло у религиозного объекта и в тот самый день, когда мы чтим Международный день памяти жертв Холокоста. Терроризму никогда не может быть оправдания», — сказано в заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

27 января в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Правительство США заявило, что осуждает произошедший в Восточном Иерусалиме теракт, однако на данный момент не связывает его с рейдом израильских военных на Западный берег реки Иордан.