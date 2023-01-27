Полиция Иерусалима рассказала о террористе и его ликвидации
Житель Восточного Иерусалима вечером, 27 января, совершил террористический акт в районе Неве Яаков, сообщил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман в Twitter городской полиции.
«Террорист — житель Восточного Иерусалима. Он выстрелил по нескольким людям, а затем уехал на своем автомобиле к перекрестку Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, полиция попыталась остановить его и ликвидировала при попытке скрыться», — сказал он.
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