Легковушка столкнулась с коровой в Астраханской области

Один человек получил травмы в результате ДТП с коровой в Астраханской области. Об этом в пятницу, 27 января, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на центр «Волгоспас».

Инцидент произошел накануне, 26 января, в 15:21 на трассе у поселка Нартовский Приволжского района. Автомобиль Hyundai столкнулся с коровой. В результате пострадала пассажирка легковушки 2002 года рождения. Животное погибло.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Кемеровской области коровы напали на пожилую женщину и двух ее внучек 16 и четырех лет. В результате женщина с детьми получила ушибы. Младшего ребенка доставили в больницу.