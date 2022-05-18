Ребенка госпитализировали после нападения коров на людей в Кузбассе

В Кемеровской области коровы напали на пожилую женщину и двух ее внучек 16 и четырех лет. Об этом в среду, 18 мая, сообщает REGNUM.

Инцидент произошел в городе Мыски. На опубликованной в соцсетях записи видно, как люди пытаются отогнать корову от лежащей на земле девочки, но агрессивное животное вырывается и снова пытается напасть на нее.

В результате женщина с детьми получила ушибы. Младшего ребенка доставили в больницу. Жизни девочки ничто не угрожает. Предварительно установлено, что переломов и сотрясения мозга у нее нет.

По словам матери девочки, коровы гуляют по улицам в Мысках регулярно, хотя раньше нападений не случалось.

«Хозяйка говорит, что сама два дня этих коров искала — может, они скитались двое суток и одичали», — предположила женщина в беседе с телеканалом «360».

По данным регионального ГУ МВД, корова принадлежит 58-летней местной жительнице. Ее могут привлечь к ответственности за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов.

В соответствии с законодательством Кемеровской области выпас сельхозживотных на территориях общего пользования грозит гражданам административным штрафом до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до двух с половиной тысяч. По словам правоохранителей, потерпевшие имеют право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда, пишет Pravda.Ru.

Глава администрации города Евгений Тимофеев заявил, что безнадзорных животных будут отлавливать, а хозяев привлекать к ответственности, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в мае нападение медведя на скот зафиксировали в Олекминском районе Якутии. Хищник набросился на корову.