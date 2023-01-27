Жительницу Ульяновска заподозрили в краже 30 шоколадных плиток

Сотрудник супермаркета, расположенного в Ленинском районе Ульяновска, заявил в полицию о краже 30 плиток шоколада из магазина. Об этом в пятницу, 27 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась неработающая местная жительница 1983 года рождения. Известно, что ранее она была судима.

По информации полиции, женщина зашла в магазин, взяла 30 плиток шоколада с прилавка и прошла мимо кассы, не оплатив товар. Подозреваемая признала свою вину. Она рассказала, что съела шоколад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 25 января, сообщалось, что неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на объявления о пропаже, животного так и не нашли. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.